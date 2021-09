Green Pass obbligatorio, Mattarella firma il decreto (Di martedì 21 settembre 2021) Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori, sia per i privati che per i dipendenti pubblici. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che ora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Il decreto varato in Consiglio dei ministri prevede anche la sospensione e lo stop dello stipendio per chi è senza certificazione verde, ma non il licenziamento. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) Dal 15 ottobre ilsaràper i lavoratori, sia per i privati che per i dipendenti pubblici. Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ed emanato illegge che ora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Ilvarato in Consiglio dei ministri prevede anche la sospensione e lo stop dello stipendio per chi è senza certificazione verde, ma non il licenziamento. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senzaè punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a ...

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - _contrariato : RT @fuoridalcorotv: ??Ma 'ndo vai se 'sto Green pass non ce l'hai?? Bentornati a una nuova super e irriverente puntata di #Fuoridalcoro htt… - AssiElena : RT @HuffPostItalia: Bolsonaro non ha il Green Pass: costretto a mangiare la pizza in strada a New York -