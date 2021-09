Gabriele e Ilaria | la nostra vita con la sindrome di Williams

Leggi su dilei

(Di martedì 21 settembre 2021) Io eci conosciamo da ventuno anni. Il nostro primo incontro è avvenuto tra le mura del call center della Vodafone a Pisa, che si chiamava ancora Omnitel, era maggio del 2000, entrambi avevamo passato la selezione per diventare operatori del 190, il servizio clienti, era per entrambi il primo vero lavoro. Io ero sposata da meno di un anno, avevo una bambina di sei mesi, lui era ancora un ragazzo, laureato da poco, ma già fidanzato con quella che è poi diventata sua moglie (stanno insieme dal 1992),. Siamo capitati nello stesso gruppo e per un mese siamo stati formati, è stato come tornare a scuola, dalle 9 alle 17 tutti i giorni abbiamo imparato come gestire un cliente logorroico o troppo esigente, siamo stati introdotti al problem solving o all’apertura di segnalazioni per la poca copertura, ma in quelle settimane in realtà le nostre ...