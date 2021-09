Enrico Papi al veleno contro Alessandro Cattelan | il suo gesto sui social lascia tutti a bocca aperta

Leggi su baritalianews

(Di martedì 21 settembre 2021) Nella serata di domenica 19 settembre 2021, sono andati in scena due programmi differenti, su due reti diverse. Da una parte è andato scena Scherzi a parte su Canale 5 condotto da, mentre su Rai 1 il nuovo programma diintitolato Da Grande. Sembra proprio che la RAI abbia deciso quest’anno di apportare delle novità in azienda ed ha puntato quindi sul conduttore tanto amato per lo più dai giovane e che per tanti anni è stato al timone di X Factor. Si tratta di un ingresso davvero molto importante in casa Rai e sembra che questa nuova trasmissione sia davvero piaciuta a tanti. Scherzi a parte o Da Grande, sfida della domenica traNella giornata di ieri, lunedì 21 settembre ...