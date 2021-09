“Dune” in testa al boxoffice: il miglior weekend di apertura da oltre un anno (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo essere stato proiettato fuori concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia, Dune è uscito nelle sale italiane lo scorso 16 settembre. In appena cinque giorni di programmazione, il kolossal di Denis Villeneuve registra un dato significativo. Con 2 milioni e 136mila euro incassati nei cinema nostrani, il film segna infatti il miglior weekend di apertura da oltre un anno e mezzo. In pochi giorni, dunque, la pellicola è in vetta al boxoffice, sia nostrano che europeo. Che il cinema sia dunque pronto a ripartire o si tratta di un caso eccezionale e non dell’inversione di rotta tanto auspicata? Certo è che la ripresa si è riscontrata, ma sembra ancora debolmente accennata rispetto al resto d’Europa. boxoffice, Dune conquista l’Europa, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo essere stato proiettato fuori concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia,è uscito nelle sale italiane lo scorso 16 settembre. In appena cinque giorni di programmazione, il kolossal di Denis Villeneuve registra un dato significativo. Con 2 milioni e 136mila euro incassati nei cinema nostrani, il film segna infatti ildidaune mezzo. In pochi giorni, dunque, la pellicola è in vetta al, sia nostrano che europeo. Che il cinema sia dunque pronto a ripartire o si tratta di un caso eccezionale e non dell’inversione di rotta tanto auspicata? Certo è che la ripresa si è riscontrata, ma sembra ancora debolmente accennata rispetto al resto d’Europa.conquista l’Europa, ...

