Daniel Craig su un James Bond donna: l'attore dice la sua sulla possibile svolta (Di martedì 21 settembre 2021) A pochi giorni dall'uscita di No Time to Die, Daniel Craig ha detto la sua sulla possibilità di vedere una donna come nuova interprete di James Bond. Daniel Craig, interprete di James Bond in No Time to Die, ha commentato la possibilità di vedere una donna nell'iconico ruolo cinematografico, suggerendo che sarebbe meglio creare personaggi femminili altrettanto buoni. Mancano ormai pochi giorni all'uscita di No Time to Die, film che vedrà Daniel Craig impegnato per la quinta ed ultima volta come interprete di James Bond. Proprio l'attore britannico ha ammesso di non sapere chi raccoglierà il testimone per i prossimi capitoli della ...

