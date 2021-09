Da Pellegrini a Rossi, cosa succede quando un campione si ritira? (Di martedì 21 settembre 2021) Durante l’estate ha fatto notizia il ritiro dalle corse di Valentino Rossi, riportando alla ribalta non solo l’argomento della fine dell’attività agonistica di un atleta, ma anche il what’s next di personaggi abituati agli onori del podio e a ingaggi stratosferici. Il ritiro può rappresentare per un atleta un momento critico, sia dal punto di vista psicologico e motivazionale che da quello economico. Il caso di Valentino Rossi è quello, in realtà, di un successo commerciale risultato di un processo iniziato molti anni fa, con una carriera imprenditoriale che oggi lo vede a capo di una holding che conta decine e decine di dipendenti. The Doctor è quindi un esempio di come un talento sportivo sia riuscito a usare altri talenti per crearsi un futuro diventando manager di successo. I Valentino Rossi, però, sono pochissimi, anche tra gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Durante l’estate ha fatto notizia il ritiro dalle corse di Valentino, riportando alla ribalta non solo l’argomento della fine dell’attività agonistica di un atleta, ma anche il what’s next di personaggi abituati agli onori del podio e a ingaggi stratosferici. Il ritiro può rappresentare per un atleta un momento critico, sia dal punto di vista psicologico e motivazionale che da quello economico. Il caso di Valentinoè quello, in realtà, di un successo commerciale risultato di un processo iniziato molti anni fa, con una carriera imprenditoriale che oggi lo vede a capo di una holding che conta decine e decine di dipendenti. The Doctor è quindi un esempio di come un talento sportivo sia riuscito a usare altri talenti per crearsi un futuro diventando manager di successo. I Valentino, però, sono pochissimi, anche tra gli ...

Advertising

giuseppeJ1306 : Totti e De Rossi non si erano sbagliati su Pellegrini - eisenberg76 : Ganna è fuoriclasse come V. Rossi o la Pellegrini, vincerebbe anche se non fossimo nel 2021. - stedipi : Mi ripeto, @GannaFilippo è come Valentino Rossi o Federica Pellegrini. Meriterebbe le prime pagine 365 giorni l'anno - LucaMourinhismo : 'Un capitano alla Totti'... Totti è Totti. De Rossi è De Rossi. Pellegrini è e sarà Pellegrini. Romani e romanisti… - behindvendome : Francesco Totti, Daniele De Rossi , Lorenzo Pellegrini… -