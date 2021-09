Corte di Strasburgo: la Russia responsabile dell'assassinio di Litvinenko (Di martedì 21 settembre 2021) La Russia è responsabile dell’assassinio dell’ex spia Aleksander Litvinenko, avvenuto per avvelenamento nel 2006 nel Regno Unito. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 settembre 2021) La’ex spia Aleksander, avvenuto per avvelenamento nel 2006 nel Regno Unito. L’ha stabilito laeuropea dei diritti umani di...

