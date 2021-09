Convocati Spezia | le sclte di Thiago Motta per la Juve | fuori in sei!

Advertising

forumJuventus : I convocati per #SpeziaJuve: assente Chiellini ?? - DiMarzio : #Juventus, la lista dei convocati per la partita di domani contro lo #Spezia - infoitsport : Spezia-Juventus, i convocati di Allegri: sono tre le assenze - CalcioNews24 : #Spezia, i convocati di #ThiagoMotta per la #Juve ?? - gilnar76 : Convocati Spezia per la Juve: i giocatori a disposizione di Thiago Motta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Spezia

- Juventus ormai è dietro l'angolo e il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista deiper il match di domani. Una partita assolutamente da vincere quella che andrà in scena in ...TORINO - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'incontro con lo, in programma domani alle ore 18.30. Come preannunciato dallo stesso Allegri nel corso della conferenza stampa, non è presente in lista Giorgio Chiellini. Assieme a lui out i lungodegenti ...L'allenatore aquilotto è consapevole della difficoltà della sfida di mercoledì. “I ragazzi stanno bene fisicamente e mentalmente” ...Lo Spezia ha reso noti i convocati della partita tra Juve e Spezia nel turno infrasettimanale. I giocatori a disposizione di Thiago Motta Con un comunicato ufficiale, lo Spezia ha reso noti in covocat ...