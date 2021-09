Cartelle esattoriali, tutte le date e le scadenze da ricordare (Di martedì 21 settembre 2021) Per le Cartelle esattoriali e la pace fiscale bisogna ricordare la data del 30 settembre. Questo mese sono riprese le notifiche e le ordinarie procedure di riscossione. Per gli atti in scadenza nel ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Per lee la pace fiscale bisognala data del 30 settembre. Questo mese sono riprese le notifiche e le ordinarie procedure di riscossione. Per gli atti in scadenza nel ...

Advertising

etventadv : RT @fdragoni: L’uomo saggio ha da temere il mare in tempesta, le notti senza luna e la rabbia dei miti. Mi hai fatto chiudere mi hai portat… - A_Gentili : RT @fdragoni: L’uomo saggio ha da temere il mare in tempesta, le notti senza luna e la rabbia dei miti. Mi hai fatto chiudere mi hai portat… - alex_antony17 : RT @fdragoni: L’uomo saggio ha da temere il mare in tempesta, le notti senza luna e la rabbia dei miti. Mi hai fatto chiudere mi hai portat… - maryfagi : RT @fdragoni: L’uomo saggio ha da temere il mare in tempesta, le notti senza luna e la rabbia dei miti. Mi hai fatto chiudere mi hai portat… - silvyghi : RT @fdragoni: L’uomo saggio ha da temere il mare in tempesta, le notti senza luna e la rabbia dei miti. Mi hai fatto chiudere mi hai portat… -