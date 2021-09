Calcio femminile | Milena Bertolini | “Non era facile fare 5 gol ad un’avversaria così fisica”

(Di martedì 21 settembre 2021) Prosegue senza intoppi al momento il cammino dell’Italia nelle qualificazioni per i Mondiali di2023. La selezione azzurra, guidata dal Commissario Tecnico, ha centrato quest’oggi la seconda vittoria consecutiva nel girone G imponendosi con un netto 5-0 in trasferta sulla Croazia. Azzurre a segno nel primo tempo con il capitano Sara Gama e con Valentina Giacinti, mentre nella ripresa è arrivata la seconda rete personale della stessa Giacinti prima delle ultime marcature firmate nell’ordine da Cristiana Girelli e, su rigore, da Valentina Cernoia. “Le ragazze sono state brave – ha dichiarato dopo il fischio finaleal sito federale – nel primo tempo siamo state un po’ timorose nei contrasti ma nella ripresa abbiamo accelerato. Sono ...

La Nazionaledioggi sarà impegnata nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali didel 2023. Le azzurre affronteranno oggi martedì 21 settembre la Croazia ...Non cambia la storia nella ripresa: al 50 Giacinti trova la doppietta personale sfruttando la giocata di Bonansea, che serve un assist al bacio per la compagna. Neanche il tempo di esultare che arriva ...Le ragazze di Nils Nielsen si sono imposte 6-0 sulle padrone di casa nel secondo match delle qualificazioni ai Mondiali del 2023, confermando il primato ...Prosegue senza intoppi al momento il cammino dell'Italia nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio femminile 2023. La selezione azzurra, guidata dal Commissario Tecnico Milena Bertolini, ha centra ...