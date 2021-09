'Barcellona, Pirlo in pole per sostituire Koeman. In lizza anche Conte' (Di martedì 21 settembre 2021) Barcellona (SPAGNA) - Posizione in bilico per Ronald Koeman al Barcellona dopo il ko all'esordio in Champions League contro il Bayern e il pareggio nel finale con il Granada nel monday night della ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 settembre 2021)(SPAGNA) - Posizione in bilico per Ronaldaldopo il ko all'esordio in Champions League contro il Bayern e il pareggio nel finale con il Granada nel monday night della ...

tvdellosport : Per la stampa catalana,in casa #Barcellona la panchina di #Koeman è in bilico. Tra le alternative valutate dal club… - RaiSport : ? #Barcellona: #Pirlo e #Conte tra candidati per il dopo #Koeman Secondo la stampa spagnola oltre ai due italiani… - ShootersykEku : Vi sta bene,dirigenti incapaci... #Agnelli dovrebbe disfarsi di chi ha consigliato il ritorno di incapace come… - Prince36596581 : Se il Barcellona sostituirebbe Keoman con Pirlo ci sarà un motivo porcatroia c’è l’avevamo in casa l’allenatore giu… - Serg94356676 : ?? Al momento nessun contatto tra @FCBarcelona e #Pirlo ???? ???? #Barcellona -