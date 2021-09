Asl Napoli 1 Centro: Sospesi 59 medici e infermieri No Vax (Di martedì 21 settembre 2021) All’Asl Napoli 1 Centro, sono stati Sospesi con effetto immediato dal servizio ben 59 medici ed infermieri No Vax. I destinatari del provvedimento, per adesso in via temporanea, non vogliono vaccinarsi. Tra questi vi sono anche dipendenti del 118 e medici di famiglia. Come L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 settembre 2021) All’Asl, sono staticon effetto immediato dal servizio ben 59edNo Vax. I destinatari del provvedimento, per adesso in via temporanea, non vogliono vaccinarsi. Tra questi vi sono anche dipendenti del 118 edi famiglia. Come L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Napoli, sospesi 59 sanitari No vax dall'Asl 1: tra loro sette medici e 22 infermieri - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Asl Napoli 1 Centro sospende 59 sanitari non vaccinati - Edmond0__Dantes : RT @SkyTG24: Covid, Asl Napoli 1 Centro sospende 59 sanitari non vaccinati - ilmessaggeroit : Napoli, sospesi 59 sanitari No vax dall'Asl 1: tra loro sette medici e 22 infermieri - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Covid, Asl Napoli 1 Centro sospende 59 sanitari non vaccinati -