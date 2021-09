Afghanistan, talebani chiedono di parlare all’Assemblea generale Onu (Di martedì 21 settembre 2021) I talebani chiedono di parlare ai leader mondiali alle Nazioni Unite questa settimana all’Assemblea generale dell’Onu. Per questo, secondo quanto scrive la Reuters, hanno nominato il loro portavoce con sede a Doha, Suhail Shaheen, come ambasciatore delle Nazioni Unite dell’Afghanistan. Il ministro degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha presentato ieri la richiesta in una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Nessun ministro donna e un solo esponente di etnia hazara. I talebani hanno completato la formazione del loro governo annunciando la nomina di 17 tra ministri e vice ministri. Come spiegato dal loro portavoce, Zabihullah Mujahid, le nomine sono state ufficializzate da un decreto firmato dalla Guida Suprema ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Idiai leader mondiali alle Nazioni Unite questa settimanadell’Onu. Per questo, secondo quanto scrive la Reuters, hanno nominato il loro portavoce con sede a Doha, Suhail Shaheen, come ambasciatore delle Nazioni Unite dell’. Il ministro degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha presentato ieri la richiesta in una lettera al segretariodelle Nazioni Unite Antonio Guterres. Nessun ministro donna e un solo esponente di etnia hazara. Ihanno completato la formazione del loro governo annunciando la nomina di 17 tra ministri e vice ministri. Come spiegato dal loro portavoce, Zabihullah Mujahid, le nomine sono state ufficializzate da un decreto firmato dalla Guida Suprema ...

