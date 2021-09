Scherzi a parte, Giulia Salemi vittima di uno scherzo perfido: finisce in lacrime (Di lunedì 20 settembre 2021) Giulia Salemi scoppia in lacrime a causa di uno scherzo organizzato da Scherzi a parte, ecco cosa è successo e come ha reagito l’influencer Anche Giulia Salemi è stata tra i protagonisti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 20 settembre 2021)scoppia ina causa di unoorganizzato da, ecco cosa è successo e come ha reagito l’influencer Ancheè stata tra i protagonisti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

chiarariiii : RT @stanga_mattia: Sempre più convinto di essere su scherzi a parte - Thebeautyofwine : RT @stanga_mattia: Sempre più convinto di essere su scherzi a parte - la_ciga : @GiuliaPier2 No scherzi a parte é stato registrato tra primavera - estate , non era in diretta anche se lo vogliono far credere - viscardi_aa : @trash_italiano Ma chi è che guarda scherzi a parte? Dai, non c'è storia. Da Grande è decisamente migliore - AgathaC776 : RT @GiuseppeRonello: @GiusCandela Se un pubblico premia PAPI e quell'obbrobrio di scherzi a parte, il problema non è Cattelan. Dai su -