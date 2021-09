Napoli e Insigne hanno scelto di non parlare di rinnovo e continuare insieme in silenzio: la situazione (Di lunedì 20 settembre 2021) Sul rinnovo del capitano Lorenzo Insigne con il Napoli, ormai, non si discute più tanto. Si pensa più strettamente alle questioni di campo, molto meglio, visto anche come stanno andando le cose agli azzurri. Ad ogni modo, comunque, la Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine di oggi, ha scritto in merito alla questione e facendo trasparire un barlume di speranza verso la conclusione positiva della trattativa. "Le parti, tacitamente, hanno deciso per il silenzio. Del nuovo contratto da sottoporgli non se ne parla più e, chissà, se sarà mai avviata la discussione. Molto, comunque, potrebbe dipendere anche dall'esito di questa stagione. Un Napoli vincente, a fine campionato, potrebbe consigliare a entrambe le parti di venirsi incontro, di continuare ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Suldel capitano Lorenzocon il, ormai, non si discute più tanto. Si pensa più strettamente alle questioni di campo, molto meglio, visto anche come stanno andando le cose agli azzurri. Ad ogni modo, comunque, la Gazzetta dello Sport, nelle sue pagine di oggi, ha scritto in merito alla questione e facendo trasparire un barlume di speranza verso la conclusione positiva della trattativa. "Le parti, tacitamente,deciso per il. Del nuovo contratto da sottoporgli non se ne parla più e, chissà, se sarà mai avviata la discussione. Molto, comunque, potrebbe dipendere anche dall'esito di questa stagione. Unvincente, a fine campionato, potrebbe consigliare a entrambe le parti di venirsi incontro, di...

Advertising

sscnapoli : ?? @Lor_Insigne ha giocato ieri la sua 400ª partita con la maglia del Napoli in tutte le competizioni, diventando co… - gilnar76 : #Napoli e Insigne hanno scelto di non parlare di rinnovo e continuare insieme in silenzio: la situazione… - LoveSud2 : RT @TheNapoliZone: ????| PROBABILE FORMAZIONE #UDINESE - #NAPOLI. (@SkySport @DiMarzio ) #Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Ko… - ilnapolionline : Udinese-Napoli, il derby di Marino: 'Una questione di ricordi...Con Insigne è in corso una partita a scacchi, ad Os… - TheNapoliZone : ????| PROBABILE FORMAZIONE #UDINESE - #NAPOLI. (@SkySport @DiMarzio ) #Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manola… -