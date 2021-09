Lazio, Peruzzi: “Ci sono i presupposti per far bene. Derby non deciderà la stagione. Su Strakosha…” (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli ultimi 10 giorni sono stati un po’ difficoltosi in casa Lazio, proprio adesso che si avvicina il momento del Derby. Proprio della situazione in casa biancoceleste ha parlato l’ex leggenda ed ex team manager Angelo Peruzzi. Sarri, Derby…e gli errori di Strakosha. Ecco le sue parole. “Sarri? È un grande allenatore. Dovunque è andato, da Napoli in avanti, ha fatto bene. Poi dire a inizio campionato cosa si può vincere è un’utopia. Ci sono tutti i presupposti per far bene ma non puoi mai sapere, il calcio è bello per questo. Non credo che il Derby di domenica sarà lo spartiacque della stagione, siamo ancora all’inizio del campionato, è troppo presto. Bisogna vedere, c’è ancora una partita di mezzo, ma ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli ultimi 10 giornistati un po’ difficoltosi in casa, proprio adesso che si avvicina il momento del. Proprio della situazione in casa biancoceleste ha parlato l’ex leggenda ed ex team manager Angelo. Sarri,…e gli errori di Strakosha. Ecco le sue parole. “Sarri? È un grande allenatore. Dovunque è andato, da Napoli in avanti, ha fatto. Poi dire a inizio campionato cosa si può vincere è un’utopia. Citutti iper farma non puoi mai sapere, il calcio è bello per questo. Non credo che ildi domenica sarà lo spartiacque della, siamo ancora all’inizio del campionato, è troppo presto. Bisogna vedere, c’è ancora una partita di mezzo, ma ...

