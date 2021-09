Green pass: preside rievoca Auschwitz, sospeso dal servizio a Ferrara (Di lunedì 20 settembre 2021) Nei confronti del dirigente scolastico di Ferrara che ha associato il Green pass ad Auschwitz è stato avviato un procedimento disciplinare e contestualmente è stato sospeso dal servizio. Lo si apprende... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 settembre 2021) Nei confronti del dirigente scolastico diche ha associato iladè stato avviato un procedimento disciplinare e contestualmente è statodal. Lo si apprende...

Advertising

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - HuffPostItalia : Preside posta foto di Auschwitz: 'Il Green pass rende liberi'. È bufera a Ferrara - PorthosMD : RT @a_meluzzi: Giorgia Meloni durissima contro Mario Draghi: 'Green Pass? Tipico di chi pensa che i cittadini siano sudditi' – Libero Quoti… - giuseppegiuccio : RT @lauracesaretti1: Leggo che Carlo Freccero sostiene il referendum contro il Green pass per difendere “convinzioni e evidenze diverse da… -