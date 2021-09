DAZN annuncia una nuova partnership globale con Snapchat (Di lunedì 20 settembre 2021) DAZN, la più nota piattaforma di streaming sportivo a livello mondiale, ha annunciato una nuova partnership globale con Snapchat. In base all’accordo, per tutto l’anno verranno proposti ai tifosi in ogni parte del mondo contenuti di boxe non-stop: dall’accesso al dietro le quinte, dai momenti salienti a nuovi contenuti originali appositamente realizzati in anticipo rispetto al programma di incontri in onda su DAZN.Per la prima volta, gli appassionati di sport... Leggi su digital-news (Di lunedì 20 settembre 2021), la più nota piattaforma di streaming sportivo a livello mondiale, hato unacon. In base all’accordo, per tutto l’anno verranno proposti ai tifosi in ogni parte del mondo contenuti di boxe non-stop: dall’accesso al dietro le quinte, dai momenti salienti a nuovi contenuti originali appositamente realizzati in anticipo rispetto al programma di incontri in onda su.Per la prima volta, gli appassionati di sport...

