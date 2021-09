Chi ha vinto la sfida tra Amici e Domenica In, e tra Verissimo e Da Noi a Ruota Libera (Di lunedì 20 settembre 2021) Ieri, Domenica 19 settembre, abbiamo visto in tv diversi scontri inediti. Il primo, quello più atteso, tra Da Grande, il nuovo show di Alessandro Cattelan, Scherzi a Parte e la finale del volley maschile, che come abbiamo riportato ha vinto la serata. Ma anche nel pomeriggio sono andati in onda, per la prima volta in questa nuova stagione, alcuni dei programmi televisivi più attesi. Dopo le variazioni di palinsesto in casa Mediaset, il talent show Amici si è ritrovato a sfidare Domenica In. Maria De Filippi è riuscita a conquistare 2.782.000 telespettatori con il 19,54% di share, mentre Mara Venier ... Leggi su trashblog (Di lunedì 20 settembre 2021) Ieri,19 settembre, abbiamo visto in tv diversi scontri inediti. Il primo, quello più atteso, tra Da Grande, il nuovo show di Alessandro Cattelan, Scherzi a Parte e la finale del volley maschile, che come abbiamo riportato hala serata. Ma anche nel pomeriggio sono andati in onda, per la prima volta in questa nuova stagione, alcuni dei programmi televisivi più attesi. Dopo le variazioni di palinsesto in casa Mediaset, il talent showsi è ritrovato areIn. Maria De Filippi è riuscita a conquistare 2.782.000 telespettatori con il 19,54% di share, mentre Mara Venier ...

