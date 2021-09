Calcio | Spinazzola | ‘Presidente ho buttato le stampelle’ | siparietto con Mattarella

Advertising

salvione : Roma, Spinazzola sorride: è tornato a lavorare in palestra - sportli26181512 : Roma, Spinazzola sorride: è tornato a lavorare in palestra: Il terzino giallorossoprosegue il recupero dopo la rott… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPINAZZOLA - Il suo dentista Pozzilli: 'E' un ragazzo speciale, tornerà forte, molti atleti stanno scegliendo innovativ… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPINAZZOLA - Il suo dentista Pozzilli: 'E' un ragazzo speciale, tornerà forte, molti atleti stanno scegliendo innovativ… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPINAZZOLA - Il suo dentista Pozzilli: 'E' un ragazzo speciale, tornerà forte, molti atleti stanno scegliendo innovativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spinazzola

... visto che Mourinho non impazzisce neppure per la soluzione Ibanez ('se non in casi di emergenza'), a sinistra ad ora è disponibile solo Calafiori perchésta recuperando dall'infortunio e ...ROMA - Due mesi no stop per Leonardoche sta lavorando ogni giorno per recuperare dopo la rottura del tendine d'Achille subita durante gli Europei. Il terzino giallorosso sta lavorando sodo senza mai fermarsi e i progressi si ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – Siparietto a Pizzo calabro, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, tra il difensore della Nazionale Leonardo Spinazzola e il Presidente d ...Il giocatore della Roma presente all’evento di Pizzo Calabro Leonardo Spinazzola ha preso parte all’evento “Tutti a scuola” per inaugurare il nuovo anno scolastico. Tale manifestazione si è tenuta all ...