Tutti gli speaker dell'Italian Tech Week (Di domenica 19 settembre 2021) Artisti, imprenditori, sportivi, visionari: ecco le storie dei protagonisti di questa edizione della Tech conference che si terrà a Torino il 23 e il 24 settembre Leggi su repubblica (Di domenica 19 settembre 2021) Artisti, imprenditori, sportivi, visionari: ecco le storie dei protagonisti di questa edizioneconference che si terrà a Torino il 23 e il 24 settembre

Le pagelle di Juventus - Milan: Chiellini autoritario, Tonali fa l'assist

Da Wembley al volley, passando da Tokyo e Ganna: l'estate magica dello sport italiano Notti magiche, si chiamavano una volta, quella dell'11 luglio a Wembley lo è stata a tutti gli effetti: la data è la stessa del trionfo ai Mondiali di Spagna nel 1982, in questa domenica del 2021 è ...

Lezioni afghane. Tutti gli errori dell'Occidente secondo Civiltà Cattolica Formiche.net Frosinone, detenuto spara colpi di pistola in carcere Un detenuto spara colpi di pistola nel carcere di Frosinone. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto al capo Dap, Bernardo Petralia, di annullare gli impegni per la giornata di domani, ...

Salute mentale, al via una campagna di sensibilizzazione nazionale È iniziata l’edizione 2021 della campagna “Insieme per la Salute Mentale”, promossa da Lundbeck Italia in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale ...

