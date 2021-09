«Tu resti qui» | la frase con cui Spalletti ha convinto Petagna | il retroscena

(Di domenica 19 settembre 2021) Andreaè rimasto al Napoli nonostante la tentazione Sampdoria e gran parte del merito va attribuito a Luciano: il motivo Andreaè rimasto al Napoli nonostante la tentazione Sampdoria e gran parte del merito va attribuito a Luciano, tecnico dei partenopei. Il motivo? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: Dopo quel gol al Genoa,prima di abbracciareha detto chiaro: «Tuqui!». Giorni di chiusura del mercato: col centravanti allettato dalla Samp, il Napoli pronto a darlo via, ma il tecnico si è imposto. L'articolo ...

Andrea Petagna è rimasto al Napoli nonostante la tentazione Sampdoria e gran parte del merito va attribuito a Luciano Spalletti: il motivo Andrea Petagna è rimasto al Napoli nonostante la tentazione Sampdoria e gran parte del merito va attribuito a Luciano Spalletti: le sue parole Andrea Petagna è rimasto al Napoli nonostante la tentazione Sampdoria e gran parte del merito va attribuito a Luciano Spalletti.