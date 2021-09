Superlega, Juventus: «Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti» (Di domenica 19 settembre 2021) “Ad oggi non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità la Juventus rimane convinta”. È questa la posizione della Juventus a proposito del progetto Superlega, espressa in un passaggio all’interno del comunicato dell’approvazione dei bilancio. “In data 19 aprile 2021 Juventus ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri 11 top club europei per la creazione della Super League, una nuova competizione calcistica europea, alternativa alle competizioni UEFA, ma non ... Leggi su footdata (Di domenica 19 settembre 2021) “Adnon èconglie i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità larimane convinta”. È questa la posizione dellaa proposito del progetto, espressa in un passaggio all’interno del comunicato dell’approvazione dei bilancio. “In data 19 aprile 2021ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri 11 top club europei per la creazione della Super League, una nuova competizione calcistica europea, alternativa alle competizioni UEFA, ma non ...

