Settimana decisiva per la Riforma del Fisco, ma sulla casa è scontro tra i partiti (Di domenica 19 settembre 2021) Si apre nel segno della polemica uno dei temi più caldi dell'autunno: la Riforma del Fisco. sulla delega, nei prossimi giorni, il Mef e Palazzo Chigi accelereranno dopo le cautele delle ultime ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) Si apre nel segno della polemica uno dei temi più caldi dell'autunno: ladeldelega, nei prossimi giorni, il Mef e Palazzo Chigi accelereranno dopo le cautele delle ultime ...

Advertising

Flavr7 : RT @icebergfinanza: Settimana decisiva per il fisco, la riforma del catasto sarà 'mini' - Politica ... MAXI FREGATURA in arrivo Monti is BA… - marcomorini72 : RT @icebergfinanza: Settimana decisiva per il fisco, la riforma del catasto sarà 'mini' - Politica ... MAXI FREGATURA in arrivo Monti is BA… - Massimi47715989 : Settimana decisiva per il fisco, la riforma del catasto sarà 'mini' - Politica - ANSA - daybinary : Settimana decisiva per il fisco, la riforma del catasto sarà ‘mini’ - BobToney65 : RT @icebergfinanza: Settimana decisiva per il fisco, la riforma del catasto sarà 'mini' - Politica ... MAXI FREGATURA in arrivo Monti is BA… -