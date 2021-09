GFVip | Tommaso Eletti in crisi vuole lasciare il gioco | ' Non mi sento a mio agio'

Advertising

GrandeFratello : Bentornato a CASA, Tommaso! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Ma ciao @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - MediasetPlay : Sorpresa ?? Bentornato @tommaso_zorzi ?? #GFVIP - Alessia061 : RT @howudo1n_: ho appena visto che hanno ripreso tommaso perchè aveva gli occhiali da sole in casa. elisabetta gregoraci sempre: #gfvip h… - 06Fortu : #GFVIP ma scusate,Manuel gli occhiali si, Tommaso no??? Perché?? -

Eletti in crisi vuole lasciare il giocoEletti è entrato al Grande Fratello Vip dopo aver preso parte con l'ex fidanzata Valentina Augusti al docu reality estivo Temptation ...Personalmente non trovo(al momento) così sgradevole e fuori contesto come è accaduto a ... il discorso che fa infuriare il web https://t.co/LuUCR0yWBG #? BlogTivvu.com (@blogtivvu) ...Sono Francesca Cipriani e Tommaso Eletti i primi nominati al televoto del Gf Vip 6, ma la showgirl ha un asso nella manica per salvarsi ...Tommaso Eletti starebbe già soffrendo le dinamiche del programma, dichiarando di non sentirsi a suo agio sotto le telecamere del reality.