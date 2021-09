Elodie | “Marracash non mi era simpatico”

(Di domenica 19 settembre 2021): belli, glamour e reduci da un anno di grandi successi per i rispettivi album “This Is” e “Persona” sono una coppia dal 2019 quando si sono incontrati sul set del video del singolo “Margarita”. Stasera l’ex concorrente di “Amici” sarà tra gli ospiti della prima puntata di “Da Grande”, il nuovo show di Alessandro Cattelan in onda dalle 21:30 su Raiuno. Il primissimo incontro tra i due artisti a un concerto dicome ha raccontatoai microfoni di Deejay Chiama Italia: “L’avevo incontrato a un suo concerto un paio di anni fa ma non avevo provato molta ...

Advertising

M4rt1niSlut : Comunque Elodie, Marracash e Mahmood sono la stessa persona #DomenicaIn - smiletiziano1 : Oggi felice perché Elodie ha confermato di essere ancora fidanzata con Marracash, la nostra coppia è salva. - conglomerato : Elodie e Marracash stanno ancora insieme - campanini_elisa : RT @chilosanonsisa: Io se dovesse essere ufficializzata la rottura tra Elodie e Marracash: -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Marracash

...delude mai Momento di cambiamenti in corso per? I fan si preoccupano per lei ed il gossip corre veloce. C'è chi parla di crisi di coppia o addirittura di rapporto finito con il suo...tra lei eè finito. I due, per tutta l'estate, sono stati separati e non sono stati più visti insieme in pubblico. La foto di oggi, tuttavia, ha sicuramente smentito tutto ciò., ...Elodie e Marracash, l'incontro sul set di "Margarita" ha sancito l'inizio della loro storia. Stasera l'artista sarà tra gli ospiti di "Da Grande" ...L’annuncio è arrivato prima di salire sul palco di “APEROL with HEROES”, la due giorni di grande musica all’Arena di Verona con Radio Italia come radio ufficiale. FOTO e VIDEO ...