Beautiful ed Una vita non vanno più in onda? Ecco la verità (Di domenica 19 settembre 2021) Cosa sta succedendo a Canale 5, per quale motivo hanno deciso di non mandare in onda due soap così tanto amate? Vediamo meglio insieme. Beautiful e Una vita si fermano? Cosa stà succedendoStiamo parlando di due programmi storici che tengono incollati al piccolo schermo un numero incredibile di spettatori, ovvero Beautiful ed Una vita. Vediamo di capire insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo non vanno in onda tutte e due. LEGGI ANCHE —> Il Paradiso delle signore: Gabriella lascia Milano e non solo Sembra che ultimamente su Canale 5 non ci ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 settembre 2021) Cosa sta succedendo a Canale 5, per quale motivo hanno deciso di non mandare indue soap così tanto amate? Vediamo meglio insieme.e Unasi fermano? Cosa stà succedendoStiamo parlando di due programmi storici che tengono incollati al piccolo schermo un numero incredibile di spettatori, ovveroed Una. Vediamo di capire insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo nonintutte e due. LEGGI ANCHE —> Il Paradiso delle signore: Gabriella lascia Milano e non solo Sembra che ultimamente su Canale 5 non ci ...

Advertising

PTurche : RT @kissenloveautor: #braveandbeautiful Non adatto a cuori sensibili. Brave and Beautiful non era una serie B. Non lo è mai stata, mai lo s… - _JokerRoses_ : Ragazzi visto che in tl si parlava di Black Butler e dei suoi personaggi, visto che per altro sono 15 anni dall’ini… - zazoomblog : Beautiful e Una Vita: Cancellate le Puntate della Domenica. Ecco perché... - #Beautiful #Vita: #Cancellate… - MikyS03 : @sabry_vet Dopo che per 3 anni ha avuto beautiful, una vita, il segreto e daydreamer, dovrebbe essere nettamente favorita e fidelizzata. - tubakivo : RT @kissenloveautor: #braveandbeautiful Non adatto a cuori sensibili. Brave and Beautiful non era una serie B. Non lo è mai stata, mai lo s… -