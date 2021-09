BALLANDO CON LE STELLE, MILLY CARLUCCI: “ARISA FINALMENTE MI HA DETTO DI SÌ” (Di domenica 19 settembre 2021) ARISA annuncia che sarà tra i concorrenti di BALLANDO con le STELLE, al via sabato 16 ottobre su Rai1. L’amatissima cantante è già stata in uno show di MILLY CARLUCCI, precisamente al Cantante Mascherato. Era lei sotto la dolce Barboncina nella prima edizione del talent. In quell’occasione arrivò l’invito per BALLANDO. “Va bene, vediamo se ce la faccio”, rispose ARISA. Dopo la partecipazione allo show di Rai1 dove i vip cantano mascherati, le indiscrezioni volevano ARISA naufraga all’Isola dei Famosi, inquilina nella casa del GF Vip e tanto altro. Nulla ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 settembre 2021)annuncia che sarà tra i concorrenti dicon le, al via sabato 16 ottobre su Rai1. L’amatissima cantante è già stata in uno show di, precisamente al Cantante Mascherato. Era lei sotto la dolce Barboncina nella prima edizione del talent. In quell’occasione arrivò l’invito per. “Va bene, vediamo se ce la faccio”, rispose. Dopo la partecipazione allo show di Rai1 dove i vip cantano mascherati, le indiscrezioni volevanonaufraga all’Isola dei Famosi, inquilina nella casa del GF Vip e tanto altro. Nulla ...

