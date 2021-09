Ascolti TV | Sabato 18 settembre 2021. Tú sí que Vales riparte dal 27% con 4,1 mln. Speciale Soliti Ignoti 18.9%, The Walk 6.8%. La Pallavolo all’11.9%. La prima di Verissimo 17.9%-15.1% (Di domenica 19 settembre 2021) Tú sí que Vales - Sabrina Ferilli Nella serata di ieri, Sabato 18 settembre 2021, su Rai1 – dalle 20.41 alle 22.22 – Speciale Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share e The Walk 939.000 (6.8%). Su Canale 5 – dalle 21.30 alle 0.45 – Tú sí que Vales ha raccolto davanti al video 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Su Rai2 la semifinale di Pallavolo maschile Italia-Serbia è stato seguito da 2..206.000 spettatori (11.9%). Su Italia 1 Ferdinand ha intrattenuto 691.000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 settembre 2021) Tú sí que- Sabrina Ferilli Nella serata di ieri,18, su Rai1 – dalle 20.41 alle 22.22 –– Il Ritorno ha conquistato 3.672.000 spettatori pari al 18.9% di share e The939.000 (6.8%). Su Canale 5 – dalle 21.30 alle 0.45 – Tú sí queha raccolto davanti al video 4.138.000 spettatori pari al 27% di share. Su Rai2 la semifinale dimaschile Italia-Serbia è stato seguito da 2..206.000 spettatori (11.9%). Su Italia 1 Ferdinand ha intrattenuto 691.000 ...

