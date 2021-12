Stangata per i contribuenti in arrivo dopo la riforma del catasto? Ecco cosa potrebbe accadere a breve (Di venerdì 3 settembre 2021) La riforma del catasto spaventa tutti i contribuenti possessori di immobili, poiché potrebbe portare ad aumenti non indifferenti delle odiate tasse sulla casa, bene tanto caro agli italiani; ma vediamo nello specifico cosa potrebbe succedere. Gli aumenti possibili Secondo l’analisi del Corriere: Un adeguamento dei valori del catasto a quelli di mercato porterebbe in media a Milano a un aumento dell’Imu, ad aliquote costanti, del 174 per cento, a Roma del 56 per cento, a Napoli del 108 per cento e a Torino del 46 per cento. Sono dati che si ottengono mettendo a confronto i valori medi a metro quadrato ricavati dalla banche dati catastali dell’Agenzia delle Entrate e quelli sui prezzi di vendita effettivi calcolati sempre dalle Entrate. Non è tutto, ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 3 settembre 2021) Ladelspaventa tutti ipossessori di immobili, poichéportare ad aumenti non indifferenti delle odiate tasse sulla casa, bene tanto caro agli italiani; ma vediamo nello specificosuccedere. Gli aumenti possibili Secondo l’analisi del Corriere: Un adeguamento dei valori dela quelli di mercato porterebbe in media a Milano a un aumento dell’Imu, ad aliquote costanti, del 174 per cento, a Roma del 56 per cento, a Napoli del 108 per cento e a Torino del 46 per cento. Sono dati che si ottengono mettendo a confronto i valori medi a metro quadrato ricavati dalla banche dati catastali dell’Agenzia delle Entrate e quelli sui prezzi di vendita effettivi calcolati sempre dalle Entrate. Non è tutto, ...

sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Presto le carte dei magistrati di Torino alla #Figc per l'istruttoria sportiva. L'ipotesi di punti di penalizzazion… - infoiteconomia : Fvg, nuova stangata per le famiglie, aumenti di 1.227 euro per luce e gas - ACiavula : La Lega fa saltare il contributo per ridurre la stangata sulle bollette - Ciavula: - RistorazioneMag : Il Super Green Pass entra in vigore. Una stangata per la ristorazione? - #GreenPassRafforzato #SuperGreenPass -… -