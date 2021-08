Ufficiale: Caldara in prestito al Venezia (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Venezia tramite il proprio sito Ufficiale, ha comunicato l’arrivo con la formula del prestito, del difensore Mattia Caldara dal Milan. Questo l’annuncio del club veneto: “Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con AC Milan per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del giocatore Mattia Caldara.Cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, club con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2013/14, il difensore classe 1994 in carriera ha disputato 75 partite in Serie A, totalizzando 10 gol ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 9 agosto 2021) Iltramite il proprio sito, ha comunicato l’arrivo con la formula del, del difensore Mattiadal Milan. Questo l’annuncio del club veneto: “FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con AC Milan per il passaggio in arancioneroverde con la formula delannuale con diritto di riscatto del giocatore Mattia.Cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, club con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2013/14, il difensore classe 1994 in carriera ha disputato 75 partite in Serie A, totalizzando 10 gol ...

