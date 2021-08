L’operazione Fake Pass contro 32 account Telegram dove si vendono false certificazioni (Di lunedì 9 agosto 2021) Roma, Milano e Bari. Tre procure per stanare la rete della vendita fraudolenta dei falsi Green Pass su Telegram. È in corso una vera e propria operazione a tappeto sull’app di messaggistica con crittografia end-to-end per cercare di mettere un argine al problema di queste compravendite che hanno generato – oltre che una marea di falsi green Pass – anche delle potenziali truffe per gli stessi no-vax che intendono acquistare il certificato verde senza essersi sottoposti a vaccinazione. L’operazione di polizia è stata chiamata Fake Pass e – stando a notizie diffuse tramite agenzia di stampa – ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 9 agosto 2021) Roma, Milano e Bari. Tre procure per stanare la rete della vendita fraudolenta dei falsi Greensu. È in corso una vera e propria operazione a tappeto sull’app di messaggistica con crittografia end-to-end per cercare di mettere un argine al problema di queste compravendite che hanno generato – oltre che una marea di falsi green– anche delle potenziali truffe per gli stessi no-vax che intendono acquistare il certificato verde senza essersi sottoposti a vaccinazione.di polizia è stata chiamatae – stando a notizie diffuse tramite agenzia di stampa – ...

