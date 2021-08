IL MATTINO – Napoli, dietrofront per De Laurentiis: annullato evento di Castel di Sangro (Di lunedì 9 agosto 2021) Aurelio De Laurentiis non parteciperà all’evento speciale organizzato dalla Regione Abruzzo. Il patron del Napoli avrebbe dovuto incontrare Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il MATTINO, il talk one to one non ci sarà a causa del dietrofront del patron azzurro. De Laurentiis, one to one con Marsilio“annullato l’incontro con la stampa di Aurelio De Laurentiis in Abruzzo, quella che sarebbe stata la prima ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 agosto 2021) Aurelio Denon parteciperà all’speciale organizzato dalla Regione Abruzzo. Il patron delavrebbe dovuto incontrare Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, al Palazzetto dello Sport didi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il, il talk one to one non ci sarà a causa deldel patron azzurro. De, one to one con Marsilio“l’incontro con la stampa di Aurelio Dein Abruzzo, quella che sarebbe stata la prima ...

Advertising

napolipiucom : IL MATTINO - Napoli, dietrofront per De Laurentiis: annullato evento di Castel di Sangro #CalcioNapoli… - infoiteconomia : Msc Seashore arriva a Napoli: è la nave da crocierà più avanzata costruita in Italia - Il - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Quaranta volte Grazie! ??[LEGGI: - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Quaranta volte Grazie! ??[LEGGI: - serenellamo : RT @profgviesti: A proposito di sport. Un bambino di Padova ha spazi disponibili per fare sport dieci volte superiori rispetto ad un bambin… -

Ultime Notizie dalla rete : MATTINO Napoli Vaccini, via al 'processo' per i medici non immuni Verifiche in corso in città sulle motivazioni di circa 600 camici bianchi dipendenti della Asl Napoli 1 che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti : non sono solo medici che, anzi, sono la minoranza, ma appartenenti a tutti i profili sanitari del comparto. 'Il provvedimento ...

Acqua, il rincaro è 'soft' Un euro in più a famiglia Bollette dell'acqua, l'assemblea dei sindaci vara le nuove tariffe. Ogni famiglia pagherà in media un euro in più, pari al 2,4%, un incremento inferiore rispetto alla proposta iniziale del gestore che ...

Il Mattino da Castel di Sangro live dopo la vittoria del Napoli sull'Ascoli ilmattino.it Capri, al via le operazioni di recupero del minibus precipitato Capri. Al via dalle prime ore di stamattina l'operazione di recupero del minibus precipitato a Marina Grande lo scorso 22 luglio; incidente che è costato la vita all'autista ...

Mav Ercolano aperto anche a Ferragosto Il Museo archeologico virtuale di Ercolano resta aperto anche a Ferragosto, rispettando il tradizionale orario di visita della domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso).

Verifiche in corso in città sulle motivazioni di circa 600 camici bianchi dipendenti della Asl1 che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti : non sono solo medici che, anzi, sono la minoranza, ma appartenenti a tutti i profili sanitari del comparto. 'Il provvedimento ...Bollette dell'acqua, l'assemblea dei sindaci vara le nuove tariffe. Ogni famiglia pagherà in media un euro in più, pari al 2,4%, un incremento inferiore rispetto alla proposta iniziale del gestore che ...Capri. Al via dalle prime ore di stamattina l'operazione di recupero del minibus precipitato a Marina Grande lo scorso 22 luglio; incidente che è costato la vita all'autista ...Il Museo archeologico virtuale di Ercolano resta aperto anche a Ferragosto, rispettando il tradizionale orario di visita della domenica dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso).