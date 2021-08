Ha aperto nel 2011 la sua pasticceria di torte personalizzate e cupcake, oggi è una cake designer star dei social (Di lunedì 9 agosto 2021) designer, viaggiatrice e appassionata di pasticceria: non è un caso che Giada Farina, classe 1981, sia stata la prima cake designer in Italia quando, nel 2010, ha aperto a Brescia il primo laboratorio dedicato alle decorazioni in pasta di zucchero, creando torte a piani, monumentali e Wedding cake con decori artistici di particolare cura e dal grande impatto visivo, frutto del suo talento artistico. «All’inizio – racconta –non è stato facile far capire alla clientela che si potevano avere dolci personalizzati al cento per cento, molto differenti dalla ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 agosto 2021), viaggiatrice e appassionata di: non è un caso che Giada Farina, classe 1981, sia stata la primain Italia quando, nel 2010, haa Brescia il primo laboratorio dedicato alle decorazioni in pasta di zucchero, creandoa piani, monumentali e Weddingcon decori artistici di particolare cura e dal grande impatto visivo, frutto del suo talento artistico. «All’inizio – racconta –non è stato facile far capire alla clientela che si potevano avere dolci personalizzati al cento per cento, molto differenti dalla ...

Advertising

ZZiliani : '#Marotta miglior dirigente del calcio italiano'. Quante vuole l'abbiamo sentito dire? Bene: è ora di dimostrarlo.… - borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - borghi_claudio : Studio dati: nelle morti di bambini segnalate come 'covid' non c'è ALCUNO STUDIO di nesso causale. Semplice rilevaz… - addictwithpcy : ho aperto i ricordi di fb e ho trovato solo post di una me nel 2019 disperata per la mia identità di genere - del_pensiero : RT @Nora90090455: '...Come può uno scoglio Arginare il mare Anche se non voglio Torno già a volare Le distese azzurre E le verdi terre Le d… -