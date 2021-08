Firenze. In piazza dell’Isolotto e piazza Dalmazia i nuovi bagni pubblici autopulenti anti-Covid (Di lunedì 9 agosto 2021) Aumentare il numero di bagni pubblici presenti in città e migliorare il servizio grazie ai nuovi modelli autopulenti e anti-Covid. E’ l’obiettivo dell’accordo quadro per la realizzazione di nuovi servizi igienici in città, nell’ambito del quale sono stati installati i due nuovi bagni autopulenti in piazza dell’Isolotto e piazza Dalmazia. A verificare il completamento dei lavori sono state oggi la vicesindaca Alessia ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 9 agosto 2021) Aumentare il numero dipresenti in città e migliorare il servizio grazie aimodelli. E’ l’obiettivo dell’accordo quadro per la realizzazione diservizi igienici in città, nell’ambito del quale sono stati installati i duein. A verificare il completamento dei lavori sono state oggi la vicesindaca Alessia ...

muoversintoscan : ?? A #Firenze, fino al #24settembre lavori in piazza San Paolino: chiusa la direttrice via Palazzuolo (da via dei Fo… - search_parks : The Boboli Gardens, Piazza de' Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Italy - puroQuore : Bella Firenze in Agosto 2021 @ Piazza della Signoria - GiuseppeRF82 : Segr gen FIOM Firenze. Questi sono quelli che scendono in piazza appena sentono parlare di Costituzione, quelli che… - stegru1 : Consumo le mie scarpe E forse le mie scarpe sanno bene dove andare..... #agosto #estate #ritratto #bearded… -