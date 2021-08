Don't cry for me Barcellona. L'addio, tra le lacrime, di Leo Messi (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo 17 stagioni (21 contando gli anni nelle giovanili), 810 presenze e 683 gol, Leo Messi lascia il Barcellona. "Ho fatto tutto ciò che ho potuto per restare ma non è stato possibile", ha detto Messi. Il sei volte Pallone d’oro, uno dei giovcatori più forti del Barça e del mondo, ha pianto durante la conferenza stampa di ieri, e spiegato che lascerà la squadra solo a causa delle regole imposte dalla Liga spagnola sul contenimento dei debiti. Il contratto di Messi è scaduto, e in base alle nuove regole finanziarie della Liga spagnola per la squadra, che è già molto indebitata, il rinnovo avrebbe comportato enormi problemi, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 agosto 2021) Dopo 17 stagioni (21 contando gli anni nelle giovanili), 810 presenze e 683 gol, Leolascia il. "Ho fatto tutto ciò che ho potuto per restare ma non è stato possibile", ha detto. Il sei volte Pallone d’oro, uno dei giovcatori più forti del Barça e del mondo, ha pianto durante la conferenza stampa di ieri, e spiegato che lascerà la squadra solo a causa delle regole imposte dalla Liga spagnola sul contenimento dei debiti. Il contratto diè scaduto, e in base alle nuove regole finanziarie della Liga spagnola per la squadra, che è già molto indebitata, il rinnovo avrebbe comportato enormi problemi, ...

