Covid Cina | a Wuhan completati test su intera popolazione

(Di lunedì 9 agosto 2021) Le autorità di, da dove è partita la pandemia di-19, hanno annunciato di aver completato isull’di undici milioni di abitanti. I, iniziati martedì, forniscono fondamentalmente “una copertura completa” di tutti i residenti in città ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e degli studenti durante la pausa estiva, ha detto l’alto funzionario diLi Tao in una conferenza stampa, secondo l’agenzia di stampa Xinhua. Le autorità dihanno diagnosticato ieri due contagi trasmessi ...

Test su undici milioni di abitanti Le autorità di Wuhan, da dove è partita la pandemia di- 19, hanno annunciato di aver completato i test sull'intera popolazione di undici milioni di abitanti. I test, iniziati martedì, forniscono fondamentalmente "una copertura completa" di tutti i ......sembrano piuttosto seguire l'orientamento dei listini cinesi (soprattutto Shanghai) e lasciare da parte le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta di- 19, in particolare in...Missione compiuta: Goldman Sachs dimezza le stime sul Pil cinese e prevede spill-overs globali per l'autunno, mentre un flash crash sull'oro opera da stress test. Per evitare un «evento catartico» ...La provincia dell'Hunan, nella Cina centrale, ha riportato ieri 12 nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e nessun ...