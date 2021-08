Ciclismo, Vuelta 2021: date, programma, diretta tv e streaming. Come seguire le 21 tappe (Di lunedì 9 agosto 2021) Il grande Ciclismo prosegue dopo le Olimpiadi con la Vuelta 2021, terzo e ultimo grande giro stagionale. Sale l’attesa per l’appuntamento spagnolo, in programma da sabato 14 agosto a domenica 5 settembre per un totale di ventuno tappe che promettono Come sempre grande spettacolo. Il campione uscente Primoz Roglic cercherà di concedere il bis, con Egan Bernal che invece cerca l’assalto alla Tripla Corona dopo aver già vinto Tour de France e Giro d’Italia. In ottica azzurra saranno da tenere d’occhio Giulio Ciccone e Fausto Masnada, oltre a Matteo Trentin per le vittorie di tappa. Andiamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 agosto 2021) Il grandeprosegue dopo le Olimpiadi con la, terzo e ultimo grande giro stagionale. Sale l’attesa per l’appuntamento spagnolo, inda sabato 14 agosto a domenica 5 settembre per un totale di ventunoche promettonosempre grande spettacolo. Il campione uscente Primoz Roglic cercherà di concedere il bis, con Egan Bernal che invece cerca l’assalto alla Tripla Corona dopo aver già vinto Tour de France e Giro d’Italia. In ottica azzurra saranno da tenere d’occhio Giulio Ciccone e Fausto Masnada, oltre a Matteo Trentin per le vittorie di tappa. Andiamo ...

Advertising

SilvioMarinoSan : La luce in fondo al tunnel per ?@FabioAru1? ? - SanMarino_RTV : #Ciclismo | #Vuelta del #Portogallo, quarta tappa a #Figueiredo - tedeschipaolo : Vuelta Burgos: a Carthy l’ultima tappa, Aru secondo nella generale - cyclingoo : ?? Vuelta a Burgos 2021, Mark Padun: “Ora credo che il Delfinato non fosse la sorpresa della vita, ma il mio livello… - zazoomblog : Ciclismo Domenico Pozzovivo lascia la Vuelta a Burgos frattura al ginocchio dopo la caduta di ieri - #Ciclismo… -