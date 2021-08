Tokyo 2020 | la cerimonia di chiusura | verso Parigi 2024

(Di domenica 8 agosto 2021) Si chiude il sipario sulle Olimpiadi di. U n'edizione posticipata, strana, bizzarra, senza pubblico, ma trionfale per l'Italia, che ha raggiunto il record di 40 medaglie. Marcell Jacobs, ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - gjoja : Comunque non è che a #Tokyo2020 stanno messi meglio a registi di grandi eventi, eh. Quello della Cerimonia di Chius… - louishappines : RT @Eurosport_IT: ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni a meda… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Si chiude il sipario sulle Olimpiadi di. U n'edizione posticipata, strana, bizzarra, senza pubblico, ma trionfale per l'Italia, che ha raggiunto il record di 40 medaglie. Marcell Jacobs, uno degli eroi di quest'edizione, doppio ...DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA OLIMPIADI: SI COMINCIA E' iniziata la cerimonia di chiusura di. Le Olimpiadi salutano e dopo il rinvio dello scorso anno danno dunque appuntamento non a tra 4 anni, ma a 3 con l'edizione ...E’ Marcell Jacobs l’uomo copertina della spedizione italiana a Tokyo 2020. Un sentimento condiviso da tanti tifosi: “Mi auguro che non vada a mischiarsi con quelle trasmissioni televisive” (Virgilio ...E’ Marcell Jacobs l’uomo copertina della spedizione italiana a Tokyo 2020. Jacobs: il timore dei tifosi italiani. Proprio la possibilità di “distrazioni” dalla pista sembra essere la grande paura dei ...