Power Rangers stava per diventare un open world tripla A alla Batman: Arkham – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 8 agosto 2021) Jason Bischoff, ex director of global consumer products presso Saban, ha rivelato il pitch di un tie-in dei Power Rangers a base open world e in stile Batman: Arkham.. I Power Rangers sarebbero stati protagonisti di un action game open world in stile Batman: Arkham, un progetto tripla A che però non ha mai visto la luce in quanto il pitch non è stato approvato: lo ha rivelato Jason Bischoff, ex director of global consumer products presso Saban. Anziché tornare con il pur ... Leggi su helpmetech (Di domenica 8 agosto 2021) Jason Bischoff, ex director of global consumer products presso Saban, ha rivelato il pitch di un tie-in deia basee in stile.. Isarebbero stati protagonisti di un action gamein stile, un progettoA che però non ha mai visto la luce in quanto il pitch non è stato approvato: lo ha rivelato Jason Bischoff, ex director of global consumer products presso Saban. Anziché tornare con il pur ...

