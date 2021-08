Olimpiadi, 40 medaglie per l’Italia: Napoli seconda città con più atleti sul podio (Di domenica 8 agosto 2021) l’Italia dei record chiude al decimo posto del medagliere a Tokyo 2020. Una posizione che non rende totalmente onore all’impresa compiuta dagli Azzurri. Dieci ori, dieci argenti e venti bronzi sono un bottino mai raggiunto. In particolare le dieci vittorie mettono l’Italia alla pari di Olanda, Francia e Germania. Queste tre nazioni però risultano davanti per il maggior numero di argenti. Contando però la somma delle medaglie conquistate l’Italia è il settimo paese e “il primo dell’Unione Europea”, sottolinea il presidente del Coni, Giovanni Malagò. In testa ci sono gli Usa che nell’ultima giornata superano ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 agosto 2021)dei record chiude al decimo posto delre a Tokyo 2020. Una posizione che non rende totalmente onore all’impresa compiuta dagli Azzurri. Dieci ori, dieci argenti e venti bronzi sono un bottino mai raggiunto. In particolare le dieci vittorie mettonoalla pari di Olanda, Francia e Germania. Queste tre nazioni però risultano davanti per il maggior numero di argenti. Contando però la somma delleconquistateè il settimo paese e “il primo dell’Unione Europea”, sottolinea il presidente del Coni, Giovanni Malagò. In testa ci sono gli Usa che nell’ultima giornata superano ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - trash_italiano : io che faccio un viaggio all’estero dopo che l’Italia ha vinto l’Eurovision, gli Europei e svariate medaglie alle O… - Eurosport_IT : ?? | L'Italia ha conquistato 40 medaglie in 19 discipline diverse: è il nuovo record azzurro alle Olimpiadi, superat… - wearenick : RT @FredMosby_: Ma che musica maestro. Le olimpiadi di Tokyo 2020 segnano il record storico di 40 medaglie per l'Italia. Ed è storico sul s… - nusspot : RT @FredMosby_: Ma che musica maestro. Le olimpiadi di Tokyo 2020 segnano il record storico di 40 medaglie per l'Italia. Ed è storico sul s… -