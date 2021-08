NASCAR | Kyle Larson vince anche a Watkins Glen e centra il quinto successo stagionale

(Di domenica 8 agosto 2021)nellaCup Series. Il californiano conquista il secondo acuto del 2021 in un road course, ilin stagione, l’undicesimo in carriera. Prima gioia per il #5 di Hendrick Motorsport nell’impianto che sorge nello Stato di New York, circuito assente dal calendario 2020 in seguito all’emergenza sanitaria. La competizione si è aperta con una bellissima battaglia all’interno del team Penske tra Brad Keselowski #2 e Joey Logano #22. I due hanno imposto un ritmo impressionate ed insieme a...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Kyle

La Gazzetta dello Sport

Ora lasi prenderà una pausa di due settimane per non "interferire" mediaticamente con le ...- 293 5 - Ryan Blaney (Ford) - Penske - 293 6 - Kevin Harvick (Ford) - Stewart - Haas - 293 7 -...Busch (Gibbs #18) autore della pole, ha perso il controllo dell'auto nella prima piega, un ... Secondo posto conclusivo per Christopher Bell, pilota di Gibbs che ieri sera si è imposto nella...Kyle Larson vince a Watkins Glen nella NASCAR Cup Series. Il californiano conquista il secondo acuto del 2021 in un road course, il quinto in stagione, l'undicesimo in carriera. Prima gioia per il #5 ...Torna dopo due settimane di pausa la NASCAR Cup Series. L'ultima sosta della stagione, tradizionale interruzione dovuta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, precede una fase importantissima del campionat ...