Muore padre di due figli: incidente in moto, Stefano aveva 34 anni (Di domenica 8 agosto 2021) Un incidente sulla Cisa, la moto fuori controllo e un uomo di 34 anni padre di due figli perde la vita. Accade nel pomeriggio di sabato 7 agosto non lontano da Berceto , sull'Appennino tra Toscana e ... Leggi su lanazione (Di domenica 8 agosto 2021) Unsulla Cisa, lafuori controllo e un uomo di 34di dueperde la vita. Accade nel pomeriggio di sabato 7 agosto non lontano da Berceto , sull'Appennino tra Toscana e ...

