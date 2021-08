MotoGp: l'addio di Rossi, nonostante l'emiro (Di lunedì 9 agosto 2021) Molti osservatori avevano espresso dubbi su come era stata comunicata l'intesa, ( l'autorevole Gazzetta dello Sport in testa, ancor prima dell'annuncio del ritiro) sui silenzi di Aramco, 'sugli ... Leggi su heavyrider.corriere (Di lunedì 9 agosto 2021) Molti osservatori avevano espresso dubbi su come era stata comunicata l'intesa, ( l'autorevole Gazzetta dello Sport in testa, ancor prima dell'annuncio del ritiro) sui silenzi di Aramco, 'sugli ...

Advertising

luigidimaio : Oltre 25 anni in pista, 9 titoli mondiali, emozioni insuperabili. #ValentinoRossi oggi ha annunciato il suo addio:… - SkySportMotoGP : Anche nel giorno del suo addio alle corse Rossi ha saputo dimostrare una semplicità e un carisma rari #TheDoctor… - fanpage : Le parole del 'Dottore' in conferenza stampa. Il suo addio dopo 26 stagioni in MotoGp. Una storia legata indissolub… - GiancarloLiguo4 : RT @luigidimaio: Oltre 25 anni in pista, 9 titoli mondiali, emozioni insuperabili. #ValentinoRossi oggi ha annunciato il suo addio: non co… - DamiVR80 : RT @DAZN_IT: Il Dottore dice addio a fine stagione ?? Grazie per questa straordinaria avventura Valentino Rossi, sei e resterai nella leggen… -