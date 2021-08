Magrini “70% di vaccinati a settembre | poi un richiamo all’anno”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 30si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Nicola, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Secodono, la convivenza col virus renderà necessario fare il vaccio l’anti-Covid “verosimilmente ogni anno, ma sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi”. In ogni caso, “parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde. Unanticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi ...