Le librerie sono fin troppo piene di manuali sull'amore. Il libro di Umberta Telfener spazza via il luoghi comuni e fornisce risposte reali. Provare per credere (Di domenica 8 agosto 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un manuale sull’amore non esiste. Ci hanno provato in molti, più o meno seriamente, ma è un esercizio troppo difficile. Eppure le librerie sono piene di testi che promettono persino di farcelo trovare, questo benedetto amore. Come conciliare il nostro bisogno di penetrare i misteri sentimentali e la difficoltà di codificarli? Una risposta l’ho trovata in un libro dedicato ai più giovani (e forse è giusto così: sono loro quelli cui manca l’esperienza). Si tratta di Primi ... Leggi su iodonna (Di domenica 8 agosto 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un manualenon esiste. Ci hanno provato in molti, più o meno seriamente, ma è un eserciziodifficile. Eppure ledi testi che promettono persino di farcelo trovare, questo benedetto. Come conciliare il nostro bisogno di penetrare i misteri sentimentali e la difficoltà di codificarli? Una risposta l’ho trovata in undedicato ai più giovani (e forse è giusto così:loro quelli cui manca l’esperienza). Si tratta di Primi ...

