Jacobs e Tamberi | il più veloce e il più alto È l' Italia che corre e vola

(Di domenica 8 agosto 2021) “Citius, Altius, Fortius” : il motto olimpico ufficiale è un'espressione in lingua latina. “Più, più in, più forte” (a dire il vero quest’anno è stato inserito anche “communiter”,...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Eurosport_IT : ?? MEDAGLIE ITALIA (2/4) ?? ?? Ganna, Consonni, Lamon, Milan ????? ?? Banti, Tita ? ?? Ferrari ????? ?? Jacobs ????? ?? Tamb… - Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - MNRuggiero : RT @beabri: Foto ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Tamberi, Jacobs, Stano e poi 'Antonella', invece di Palmisano.… - francescapapa7 : RT @lapoelkann_: 40 medaglie e centinaia di storie ??????: Jacobs con il papà, Busà bullizzato perché obeso, Desalu ed i sacrifici della mamm… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Tamberi

... Sara Simeoni, Maurizio Damilano, bissando le loro medaglie d'oro con Marcellnella velocità, con Gimbonell'alto e con Antonella Palmisano e Maurizio Stano nella 20 km di marcia. ...... ma l'exploit è stato assolutamente nell'atletica: cinque ori (metà del totale) e soprattutto quel quarto d'ora del 1 agosto tra l'oro di Gimbonel salto in alto e quello di Marcell...Si conclude Tokyo 2020, destinata a passare alla storia per i suoi guai e che l'Italia ricorderà per averla portata al centro del mondo più di Roma 1960.Tokyo, 8 ago. (Adnkronos) - (Dall'inviato Emanuele Rizzi) - Cala il sipario sui Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il testimone, per quanto riguarda le olimpiadi estive, passa a Parigi 2024 per le Olimpia ...