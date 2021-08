Incidente a Percoto | la vittima è l' udinese Bruno Bonetti

Advertising

Si chiama Bruno Bonetti , l'uomo di 79 anni deceduto oggi pomeriggio in unautomobilistico in via Crimea, strada che collegaa Trivignano Udinese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17 e, secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo sarebbe ...mortale nel pomeriggio di oggi in via Crimea in località. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. Troppo gravi le ferite riportate dal conducente ...La tragedia nel pomeriggio sulla Provinciale. La vittima è Bruno Bonetti, ex autista di corriere, 79 anni di Cussignacco ...PAVIA DI UDINE. Una persona è deceduta nel pomeriggio di domenica 8 agosto dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, accaduto in via Crimea, tra Percoto e Trivignano Udinese. Secondo una ...