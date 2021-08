Gli incendi in Grecia sono molto più vasti di quelli del 2018 (Di domenica 8 agosto 2021) Sull'isola di Eubea continuano le evacuazioni e bruciano ancora grandi zone sia nel Peloponneso sia a nord di Atene Leggi su ilpost (Di domenica 8 agosto 2021) Sull'isola di Eubea continuano le evacuazioni e bruciano ancora grandi zone sia nel Peloponneso sia a nord di Atene

Advertising

Tg3web : Gli incendi stanno assediando le regioni del sud Italia. In Sicilia è stato d'emergenza. In Calabria, bruciati etta… - GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - AzzolinaLucia : È un colpo al cuore vedere la #Sicilia che brucia. Aree naturalistiche distrutte, danni alle aziende agricole, case… - Paolo18030138 : RT @Terra_Pianeta: Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha affermato che gli incendi hanno mostrato 'la realtà del cambiamento climatico'.… - Asgard_Hydra : RT @Dio: L'avete capita, sì, che se non fate qualcosa per 'sta temperatura gli incendi devastanti d'estate saranno tipici come le rondini i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli incendi Il clima e le Olimpiadi più calde di sempre ... ma il loro problema principale è la perdita di habitat, quasi l'80 per cento di quello originario dagli anni Novanta in poi, in coincidenza col boom dell'olio di palma e gli incendi forestali per ...

Un'altra giornata di incendi in Sardegna: elicotteri in azione a Mogoro, Scano Montiferro, San Basilio e Orroli Che anche oggi fosse una giornata di pericolo alto per gli incendi, si sapeva, come annunciato ieri nel bollettino della Protezione Civile. E infatti, da questa mattina, oltre le squadre a terra del corpo forestale della Sardegna stanno intervenendo per ...

Grecia, infuriano gli incendi in Attica: centinaia in fuga la Repubblica Barca in fiamme a Porticello, scattano le indagini PALERMO – Un’imbarcazione da diporto è andata in fiamme la scorsa notte a Porticello, nella zona di Santa Flavia. Gli uomini della guardia costiera sono intervenuti in pochi minuti sul pontile del mol ...

Ondata di caldo, settimana rovente per l’Italia: fino a Ferragosto punte di 45 gradi, allarme siccità Sarà una settimana di fuoco per tutta l’Italia, investita da quella che si preannuncia essere l’ondata di caldo più rovente dell’estate. Da domenica fino a Ferragosto, tutta la Penisola sarà nella mor ...

... ma il loro problema principale è la perdita di habitat, quasi l'80 per cento di quello originario dagli anni Novanta in poi, in coincidenza col boom dell'olio di palma eforestali per ...Che anche oggi fosse una giornata di pericolo alto per, si sapeva, come annunciato ieri nel bollettino della Protezione Civile. E infatti, da questa mattina, oltre le squadre a terra del corpo forestale della Sardegna stanno intervenendo per ...PALERMO – Un’imbarcazione da diporto è andata in fiamme la scorsa notte a Porticello, nella zona di Santa Flavia. Gli uomini della guardia costiera sono intervenuti in pochi minuti sul pontile del mol ...Sarà una settimana di fuoco per tutta l’Italia, investita da quella che si preannuncia essere l’ondata di caldo più rovente dell’estate. Da domenica fino a Ferragosto, tutta la Penisola sarà nella mor ...