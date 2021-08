Filippi: “Non vedo l’ora di inserire Brunori. Tutto sulle condizioni di Valente” (Di domenica 8 agosto 2021) Il tecnico rosanero ha parlato così al termine del match contro l’Enna terminato con il punteggio di 1-1 Leggi su mediagol (Di domenica 8 agosto 2021) Il tecnico rosanero ha parlato così al termine del match contro l’Enna terminato con il punteggio di 1-1

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Filippi: «#Enna? Non ho visto un passo indietro. Siamo stati poco precisi negli ultimi 16 metri» - Tullio_Filippi : RT @Cambiacasacca: Borghi, che comunque mi è simpatico, fa un errore di fondo. Si può scegliere di restare in un partito che fa qualcosa di… - Tullio_Filippi : RT @RadioSavana: Impressionante marea umana a Milano. Immagini censurate dai media di regime. Avanti così, senza tregua. L'Italia non si pi… - Tullio_Filippi : RT @GandolfoDomini1: Con @GiulioMarini2 stiamo preparando una lettera/appello al Consiglio d'Europa per violazione dei diritti allo studio… - Tullio_Filippi : RT @angyco888: Vorrei ancora una volta ribadire che il nemico di un vaccinato non è un non vaccinato e il nemico di un non vaccinato non è… -